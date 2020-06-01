Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM В Свердловской области в мае 2020 года стали намного реже заключать браки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ЗАГСа.

В мае 2020 года было заключён 571 брак, тогда как в мае 2019 — 1143 (разница более чем в два раза). Отметим, что стало резко меньше и разводов (739, а было в мае 2019 — 1597).

В регионе действует режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области упала смертность в апреле и мае 2020 года по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года.

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