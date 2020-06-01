Нижнекамск, Татария, , 16:02 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов 1 июня для 13 детей, чьи родители задействованы в борьбе с коронавирусом, вручил путевки на летний отдых в «Камский Артек», сообщает пресс-служба мэрии Нижнекамска.

Центр молодежного отдыха расположен в Нижнекамске. Соглашение о сотрудничестве с Международным детским центром «Артек» подписано сегодня, в День защиты детей.

Центр «Кама» был построен в 1970 году на берегу озера Каракуль и занимал площадь 5,6 га. В настоящее время его территория — 14,35 га и он представляет собой комплекс корпусов, площадок для игр, спорта и рекреационных зон. С 2019 года в республике реализуется комплексная программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2019 — 2021 годы «Лето — детям», в рамках которой проходит реконструкция центра «Кама».

В 2020 году завершился первый этап масштабной реновации Центра «Кама». Данные меры позволят центру «Кама» обеспечить отдых детей в надлежащих санитарных нормах и работать круглогодично в комфортных условиях. Этот центр станет одним из шести филиалов ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнекамске 1 июня открыли обновленный детский оздоровительный лагерь «Кама», в котором будут проводиться сертифицированные смены международного детского центра «Артек».

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