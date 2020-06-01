Москва, , 15:59 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Патриарх отмечает, что «со скорбью» узнал о смерти митрополита Варнавы, который «всю свою жизнь посвятил служению Господу и Церкви».

«Более сорока лет владыка совершал епископское делание в Чувашской митрополии, вознося молитвы о всех и за вся, стремясь делом и словом свидетельствовать людям о преображающей силе православной веры и призывая их к жизни по спасительным заповедям Христовым.

Человеколюбец Господь да упокоит душу новопреставленного митрополита Варнавы, простит все его согрешения, сподобит присносущного блаженства и святых светлостей (канон 5-го гласа в субботу утра) и сотворит ему вечную память», — отмечается в соболезновании.

Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Варнавы, отмети, что «это очень серьёзная утрата» для республики.

Напомним, 1 июня стало известно о том, что скончался 89-летний глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров). Он находился в больнице в реанимации, у него диагностирована двусторонняя пневмония. Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в ходе награждения памятной медалью в честь 100-летия образования Чувашской автономии митрополит Варнава заявлял, что будет «до смерти служить чувашам», так как полюбил «трудолюбивый, добрый народ».

Митрополит Варнава родом из Рязанской области, происходил из древнего священнического рода от XVII века. За время его 44-летнего служения в Чувашии число приходов выросло с 35 до 210, восстановлено семь монастырей и духовное училище, при его участии возрождена историческая часть Чебоксар и открыта «Дорога к храму».

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