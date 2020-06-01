Черкесск, , 15:57 — REGNUM В Карачаево-Черкесии завершена проверка прокуратуры в детском доме-интернате «Забота». Подтверждения информации о якобы заражении детей и сотрудников коронавирусной инфекцией не выявлено, сообщили 1 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, проверка была организована по сообщениям в СМИ о том, что якобы в детском доме в Усть-Джегуте дети и сотрудники поголовно болеют COVID-19.

«Изложенные в публикации факты не нашли своего подтверждения. <…> Проведенное тестирование не выявило заболеваний коронавирусной инфекцией среди воспитанников и сотрудников детского дома-интерната», — говорится в сообщении прокуратуры.

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