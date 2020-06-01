Ростов-на-Дону, , 15:56 — REGNUM В Ростовской области в случае необходимости могут увеличить число дежурных групп в детсадах. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев в ходе онлайн-встречи с муниципальными органами власти 1 июня.

«Это постепенный процесс, каждый шаг — выверенный. Мы оцениваем, прежде всего, последствия. Если увидим, что при вхождении области в поэтапное снятие ограничений возрастёт потребность в дошкольных местах, то будет увеличено число дежурных групп», — сказал глава региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, что дежурные группы планировалось открыть в 800 детскихсадах. В настоящее время на Дону работают 795 детсадов. Их посещают почти 25 тыс. дошколят. В сформированных 2 тыс. 363 группах организован так называемый входной фильтр.

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