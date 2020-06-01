Стокгольм, , 15:56 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 8 человек. Такие данные 1 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 1 июня сообщили шведские газеты Fria Tider и Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 4 403 человек. Их число увеличилось на 8 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 37 814 человека. За сутки были выявлены 272 новых случая заражения.

По состоянию на 1 июня 2 083 человека с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.