Казань, , 15:59 — REGNUM В столице Татарии 1 июня начал работу прокат велосипедов для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба городской администрации.

В столичных парках покататься на специализированном транспорте можно бесплатно в Горкинско-Ометьевском лесу, Сосновой роще, на территории Кремлевской набережной, в парках Победы и Урицкого. Велосипеды изготовлены с учетом особенностей детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, что обеспечит комфорт и безопасность во время велопрогулок.

Впервые такой возможностью дети и их родители воспользовались в 2019 году. Прокат специальных велосипедов организовали по инициативе благотворительного фонда «Альпари» с использованием средств Фонда президентских грантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани для детей-инвалидов работает ателье по пошиву одежды.

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