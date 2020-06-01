Москва, , 15:39 — REGNUM Решением Мосгорсуда отклонена жалоба на продление срока ареста четырем экс-сотрудникам полиции по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом 1 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

2 июня Басманный суд должен будет рассмотреть ходатайство СК о продлении срока ареста бывших полицейских до 7 сентября.

Напомним, в конце января был арестован бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, бывшие сотрудники отделения Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев, принимавшие участие в задержании Голунова. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, а также в фальсификации доказательств, незаконном обороте наркотиков.

Коновалов признал свою вину и был переведен на домашний арест. Остальные фигуранты дела остаются под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте для четырех фигурантов дела арест продлили до 7 июня.

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