Нью-Йорк, США, , 15:26 — REGNUM Scholastic Corporation работает над новой игрой по мотивам серии книг «Ужастики» детского писателя Р. Л. Стайна. Об этом 31 мая сообщила «Игромания».

Игра будет называться Goosebumps Dead of Night. По сюжету, монстры из книг Стайна окажутся в реальном мире, а главному герою нужно будет победить их и вернуть обратно на страницы.

Релиз Goosebumps Dead of Night ожидается летом 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый рекорд: в Escape from Tarkov играют 200 тыс. человек

Читайте развитие сюжета: Глава Take-Two Interactive раскритиковал запуск Google Stadia