Москва, , 15:27 — REGNUM Связанные с коронавирусом меры предосторожности придётся соблюдать «в среднесрочной перспективе». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканала «Россия 24».

По его словам, каждый человек «просто будет счастлив», когда связанные с эпидемией предосторожности будут отменены, и он не будет опасаться до чего-то дотронуться, кого-то обнять или кому-то протянуть руку. Пока, однако, нужно потерпеть.

Представитель Кремля, который сам недавно лечился от коронавирусной инфекции, предположил, что «в обозримой перспективе» сможет в полной мере вернуться к прежнему режиму работы.

«Конечно, мы должны будем научиться вести себя по-другому, как это ни жаль», — сказал Песков.

Читайте также: Мишустин с осторожным оптимизмом оценил ситуацию с COVID-19 в России