Шахты, Ростовская область, , 15:14 — REGNUM В Ростовской области на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией закрыли Шахтинский психоневрологический интернат. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в региональном пресс-центре 1 июня.

«Учреждение закрыто на приём и выписку», — уточнили в правительстве региона.

При этом ранее местные власти сообщили об одном работнике психинтерната и нескольких сотрудниках дома престарелых.

ИА REGNUM отмечает, что за сутки, по данным на утро 1 июня, в Шахтах выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Город входит в тройку лидеров по числу носителей SARS-CoV-2. Так, здесь 206 человек получили положительный результат теста на коронавирус за весь период пандемии. Выздоровели 111 горожан.