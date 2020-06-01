Махачкала, , 15:27 — REGNUM Лето 2020 года в Дагестане будет сухим, дождливых дней ожидается немного. В наиболее удаленных от моря районах республики в самые жаркие летние дни температура воздуха может подниматься до 40 градусов, сообщил начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев.

«Лето будет сухим, дождливых дней будет очень мало. В июне температуры ожидаются чуть выше многолетних норм на один-два градуса. Дневные температуры будут постепенно расти до 25−29 градусов, ночные не превысят 20−24 градуса тепла», — цитирует Дадашева «Молодежь Дагестана».

Верхние пределы температуры, по данным синоптика, установятся в июле. В течение второго месяца лета температура в приморской низменности повысится до +36 градусов, а в наиболее удаленных от моря северных районах республики жара прогнозируется до +39−40 градусов. В горах, напротив, температура воздуха не будет превышать отметку 30 градусов.

Дадашев напомнил, что регулятором погоды в Дагестане является Каспий: в прибрежных районах колебания между дневной и ночной температурой слабы, а вот в горах столбик термометра может расти от ночных 14−16 градусов до 28−30 днем. Температура воды в море в настоящее время составляет 17−18 градусов, а к середине лета она повысится до 24 градусов.