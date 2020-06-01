Гонконг, Китай, , 15:13 — REGNUM Церемония в память о событиях 1989 года на пекинской площади Тяньаньмэнь впервые запрещена в Гонконге. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на организаторов акции.

Памятное мероприятие проходило каждый год 4 июня в Виктория-парке и объединяло десятки тысяч человек. В этом году полиция запретила церемонию в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, указав на риски для жизни и здоровья её участников.

Памятную акцию проведут в режиме онлайн.

Напомним, в апреле 1989 года в Пекине начались студенческие протесты, на площади Тяньаньмэнь появился палаточный лагерь. Власти Китая 4 июня направили военных и технику для разгона протестующих.