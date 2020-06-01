Дакар, , 15:15 — REGNUM Жители сельских районов на юге Сенегала вышли на акцию протеста из-за отсутствия проточной воды. Об этом передает кенийская газета Daily Nation со ссылкой на сообщения местной жандармерии и СМИ.

В ходе столкновений с протестующими, которые произошли в районе мыса Скирринг в провинции Казаманс, в субботу, 30 мая, жандармы применили слезоточивый газ для разгона демонстрации, сообщил представитель жандармерии. Жители деревни проигнорировали запрет на демонстрацию, изданный днем ранее, что привело к вмешательству жандармов, добавил он.

По словам очевидцев, жандармы обстреляли протестующих из автоматов, ранив некоторых из них, передают репортеры местных СМИ. Демонстранты, в свою очередь, забрасывали жандармов камнями и поджигали покрышки.

Сотрудники полиции задержали 16 человек, в том числе четырех подозреваемых организаторов акции протеста, добавил пресс-секретарь жандармерии.

Протесты были вызваны давно существующей проблемы нехватки проточной воды в местных сообществах. Мыс Скирринг, расположенный на крайнем юго-западе Сенегала, представляет собой участок земли, выступающий в Атлантический океан, который очень популярен среди туристов, в частности из Франции, из-за его пляжей. Однако из-за этого местные жители полностью зависят от доходов от сезонных работ, связанных с туристической сферой, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса.