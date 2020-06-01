Воронеж, , 15:11 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтвердились у 10 медработников и 20 пациентов Новоусманской центральной районной больницы в Воронежской области. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба регионального правительства.

«За последние три дня в Новоусманской РБ выявлено 10 положительных тестов на коронавирус у медицинского персонала», — говорится в сообщении и уточняется, что в это число входит двое врачей, и восемь работников среднего и младшего медицинского персонала.

Помимо этого, сообщается, что наличие коронавирусной инфекции было также выявлено у 18 пациентов хирургического отделения и у двух пациентов терапевтического.

Кроме того, указывается, что все пациенты после этого были переведены в специализированные стационары, а хирургическое отделение — временно приостановило свою работу и было продезинфицировано, и теперь готово к её возобновлению.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Подмосковье поэтапно готовят возвращение больничных стационаров к обычному режиму работы.