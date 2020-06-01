Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Отсрочки начала учебного процесса в новом учебном году, исходя из нынешней эпидситуации в Грузии, на данном этапе не планируется, заявила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге в администрации правительства 1 июня.

Она отметила, что одновременно Грузия, как и другие страны, готовится к тому, что сейчас и в сентябре населению придется жить вместе с коронавирусом, поэтому все граждане должны соответствующим образом подготовить своих детей к этому процессу.

Министр также сообщила, что единые национальные экзамены пройдут в Грузии в обычные сроки, но с обязательным соблюдением всех рекомендаций, выданных минздравом в условиях пандемии.

«Все абитуриенты смогут сдать единые национальные экзамены в безопасной обстановке», — заверила Тикарадзе.

Напомним, что в этом году учебный процесс в Грузии был прерван в начале марта, но школы и вузы перешли на дистанционное обучение, в результате чего академический год объявлять не пришлось.