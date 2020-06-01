Москва, , 15:07 — REGNUM Власти российских регионов самостоятельно могут принимать решение об открытии отелей и гостиниц, сообщили 1 июня в пресс-службе Ростуризма.

«С 1 июня регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения», — говорится в сообщении. Ростуризм совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по работе всех видов средств размещения.

По словам главы Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, рекомендации составлены с учетом текущей эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, сотрудники гостиниц должны пройти тестирование на коронавирус для получения допуска на работу.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе гостиниц