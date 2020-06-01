Екатеринбург, , 15:09 — REGNUM В Свердловской области несколько снизилась смертность за май 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении ЗАГСа.

В мае 2020 года зафиксировано 4531 заявление о смерти, что меньше на 353, чем в мае 2019 года (4884 заявления). Для сравнения, в апреле 2020 года смертность тоже была ниже прошлогодней (4561 против 4887 в апреле 2019 года).

Отметим, что в регионе не сообщают количество умерших больных с COVID-19, которые скончались по другим причинам (не от новой коронавирусной инфекции).

Как сообщало ИА REGNUM, от COVID-19 в Свердловской области умерли уже 29 человек.

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