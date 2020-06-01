Петрозаводск, , 15:11 — REGNUM В Республике Карелия у 37 строителей Белопорожской ГЭС обнаружена коронавирусная инфекция. Всего зараза выявлена у 39 вахтовиков. Об этом 1 июня сообщает министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Изначально при осмотре специалистами министерства здравоохранения Карелии работников, возводящих гидроэлектростанцию на реке Кемь, положительный тест на COVID-19 сдали лишь двое сотрудников. Однако позже аналогичные результаты показали тесты у еще 37 работников.

«Все 37 инфицированных будут доставлены в Беломорскую ЦРБ, всем сегодня в течение дня будет сделано КТ-исследование. Пациенты с COVID-пневмонией будут направлены в центр для лечения больных коронавирусом на базе Госпиталя для ветеранов войн, с легкой формой заболевания — в COVID-отделения в Беломорске и Сегеже», — отметил Охлопков.

В настоящий момент вся смена строителей ГЭС изолирована. В очаге работают эпидемиологи и медики, проводятся противоэпидемические мероприятия. Кроме того, для оказания медицинской помощи строителям задействованы передвижные ФАПы.

Отметим, ранее глава республики Артур Парфенчиков сообщал лишь о восьми выявленных заразившихся за минувшие сутки: три в Петрозаводске, два заболевших зарегистрированы в деревне Татчелица Олонецкого района и три человека в Беломорске.

Всего с начала пандемии в регионе с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции 453 человека. 178 человек выписаны, 4215 человек находятся на самокарантине, 11 человек — в местах обсервации. 507 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля.

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