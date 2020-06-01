Новосибирск, , 15:07 — REGNUM В Новосибирске оштрафованы диджей и организаторы ночной вечеринки с массовым скоплением людей рядом с Бугринским мостом, сообщили в правительстве Новосибирской области.

Уточняется, что правоохранительные органы проверили сообщения СМИ и жалобу жительницы города о том, что в ночь с 23 на 24 мая рядом с Бугринским мостом в Кировском районе Новосибирска прошла вечеринка. Информация подтвердилась благодаря видеокамере, установленной неподалёку.

Были установлены трое организаторов мероприятия и один из диджеев. В отношении них были составлены административные протоколы по ч.1 ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Решением суда они оштрафованы.

Также установлены организаторы и некоторые участники массовой ночной вечеринки на площади Ленина. В отношении нарушителей составлен один административный протокол по статье 4.2 «Нарушение тишины и покоя граждан» закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» и шесть по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Напомним, в ночь на 24 мая в интернете появились видеозаписи и фотографии массовой вечеринки в центре Новосибирска на площади Ленина. Позже появилась информация о проведении ещё одной вечеринки — в Кировском районе города.

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