Москва, , 15:06 — REGNUM Многопользовательский шутер Escape from Tarkov установил новый рекорд онлайна. На пике в него играли 200 тыс. человек, сообщает «Игромания» 1 июня.

О новом рекорде рассказал исполнительный директор Battlestate Games Никита Буянов. Помимо этого, разработчик попросил геймеров дать свою оценку недавнему патчу 0.12.6.

Напомним, Escape from Tarkov — это многопользовательский шутер с видом от первого лица, разработанный российской студией Battlestate Games. С 2017 года игра находится на стадии закрытого бета-тестирования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Cloudpunk теперь можно играть с видом от первого лица

Читайте развитие сюжета: Dead of Night: по «Ужастикам» Р. Л. Стайна выпустят видеоигру