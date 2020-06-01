Бейрут, , 15:09 — REGNUM Оппозиционные деятели Ливана направили письмо руководству Международного валютного фонда (МВФ) с требованием не предоставлять стране финансирования. Об этом 1 июня сообщает Al Arabia.

По мнению авторов послания, в стране сперва должны быть проведены масштабные реформы в системе управления, прежде, чем власти смогут претендовать на транш в размере $10 млрд.

«Мы бы хотели, чтобы любая программа помощи со стороны МВФ представляла из себя не просто еще один дополнительный долг для страны, но помогла реализации назревших реформ», — отмечается в послании.

Напомним, Ливан столкнулся с тяжелейшим финансовым кризисом за последние десятилетия. Ситуация осложняется массовыми акциями протеста и карантинными мерами, вызванными угрозой распространения коронавирусной инфекции.