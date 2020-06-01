Москва, , 15:08 — REGNUM В Москве в возрасте 69 лет после продолжительной болезни скончался бывший генеральный продюсер телешоу «Поле чудес» Анатолий Гольдфедер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную ведущим шоу Леонидом Якубовичем.

По словам Якубовича, Гольдфедер умер поздно вечером 31 мая. Он давно лечился от заболевания сердца, несколько месяцев назад у экс-продюсера обнаружили лейкоз, а недавно обнаружили еще и коронавирус. После перевода его в Боткинскую больницу Гольдфедер скончался.

«Я даже не представляю себе, что будет дальше, мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат, это все, что я могу сказать», — сообщил Якубович.

Как рассказал телеведущий, 70% успеха телешоу «Поле чудес» зависели именно от Гольдфедера, который имел опыт работа в Росконцерте и ставил массовые представления.