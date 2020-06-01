Берлин, , 15:01 — REGNUM Разработчики из ION Lands выпустили масштабное обновление для своего приключения Cloudpunk. Теперь геймеры смогут играть в него с видом от первого и от третьего лица, сообщает «Игромания» 1 июня.

Помимо этого, игроки смогут самостоятельно регулировать настройки камеры и водить автомобиль при помощи мыши. В дальнейшем разработчики планируют добавить в Cloupdunk функцию вождения от первого лица.

Напомним, Cloudpunk — это приключенческая игра, главным героем которой является курьер футуристической службы доставки «Клаудпанк». Релиз проекта в Steam состоялся 23 апреля 2020 года.

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