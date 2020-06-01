Москва, , 14:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил Минздраву возобновить оказание плановой медицинской помощи населению, сообщается 1 июня на сайте Кремля.

«Возобновление плановой работы федеральных и региональных медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению», — говорится в перечне поручений.

Ответственный — министр здравоохранения Михаил Мурашко, срок исполнения — до 10 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин поручил правительству подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы РФ. Кроме того, Минздраву поручено обеспечить сохранение резерва коечного фонда, подготовленного для больных COVID-19. Это необходимо на случай, если число таких больных вновь будет расти.

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