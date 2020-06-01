Пенза, , 14:52 — REGNUM В Пензенской области снова ожидается ухудшение погодных условий. Так, 2 июня прогнозируется желтый уровень погодной опасности, днем местами ожидается гроза, сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на Пензенский ЦГМС.

Жителей региона предостерегают, что молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. Необходимо принять соответствующие меры предосторожности: закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия и дымоходы, не растапливать печь, не разговаривать по телефону, не подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном. Если гроза настигла в лесу, то укрыться на низкорослом участке леса, не прятаться вблизи высоких деревьев. Также опасно находится возле водоемов. Если во время грозы кто-то оказался в автомобиле, необходимо его не покидать, закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Омской области 18 мая примерно в 21:00 по местному времени во время грозы в Исилькульском районе от удара молнии скончался 15-летний подросток.

Читайте также: В Омской области подросток погиб от удара молнии