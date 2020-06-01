Новосибирск, , 14:49 — REGNUM Для маленьких пациентов, которые после заражения коронавирусом находятся на лечении либо ожидают подтверждение диагноза в Детской городской клинической больнице №3 Новосибирска, в День защиты детей устроили праздник.

Праздник для детей, которые находятся на лечении в Детской городской клинической больнице №3 Новосибирское региональное отделения «Единой России»

Новосибирские единороссы организовали для них во дворе медицинского учреждения «Лето добра» с мыльными пузырями, шариками и аниматорами. Дети наблюдали из окон.

«Сегодня то время, когда некоторые из детей, вместо того, чтобы отдыхать в детских оздоровительных лагерях находятся в стенах этой больницы, — отметил член регионального политсовета «Единой России», главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов. — Конечно, это не самое лучшее времяпрепровождение. Огромное спасибо волонтерам и движению больничных клоунов, которые уже многие годы сотрудничают с лечебными учреждениями Новосибирска и поддерживают маленьких пациентов. Благодаря их добрым сердцам у детей — отличное настроение, а это один из компонентов терапии. После таких мероприятий, у пациентов — очень хорошая клиническая динамика. Праздник получился замечательный. И пусть дети видели его из окон, но у них были улыбки и радость в глазах».

После представления волонтёры «Единой России» передали врачам подарки для маленьких пациентов: раскраски, фломастеры, леденцы, печенье, соки, воду.

«Каждый ребёнок имеет право на праздник. В День защиты детей мы не могли остаться в стороне и не поддержать пациентов детской больницы №3, — прокомментировала руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», руководитель волонтерского центра Юлия Швец. — Несмотря на сложные условия, мы организовали для них этот запоминающийся праздник».В конце мероприятия организаторы запустили в небо несколько десятков разноцветных шаров.