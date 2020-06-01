Ашхабад, , 14:48 — REGNUM В Туркмении состоялись выставки-ярмарки, международная конференция и целый ряд других торжественных мероприятий, посвященных Празднику туркменского ковра, передает «Туркменистан сегодня».

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников с этим праздником, отметив, что «туркменские ковры — это образец красоты, приумноживший сокровищницу человеческой цивилизации».

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Туркменский лидер напомнил, что в конце 2019 года ЮНЕСКО внесло туркменское национальное искусство ковроделия в список нематериального культурного наследия человечества.

Размещение на государственных символах страны ковровых гелей — это знак нашей верности заветам предков, следования традициям народа. В современную эпоху особое внимание уделяется развитию коврового искусства нашего народа, снискавшего славу во всем мире. Ведется плодотворная работа по его популяризации и совершенствованию», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что Праздник туркменского ковра отмечается в Туркмении ежегодно в последнее воскресенье мая, начиная с 1992 года.

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