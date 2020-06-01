Москва, , 14:53 — REGNUM Работающие жители России 65 лет и старше, соблюдающие санитарный режим, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно. Изменения во временных правилах оформления листков нетрудоспособности утверждены премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает 1 июня пресс-служба правительства.

Президент Владимир Путин на совещании 1 мая заявил, что граждане 65 лет и старше должны продолжить соблюдение режима ответственного поведения. Если они не перешли на удалённую работу и не находятся в отпуске, им положен больничный, оплаченный за счет средств Фонда социального страхования.

Оплата поступит напрямую работнику за весь нерабочий период. Дни, которые работник провёл на больничном, оплачиваются в полном размере, если его стаж превышает восемь лет. При этом для расчёта берётся среднемесячный заработок, но не более 69 961,65 рубля.