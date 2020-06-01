Калининград, , 14:44 — REGNUM За минувшие сутки в Калининградской области прирост случаев новой коронавирусной инфекции составил 45 подтверждённых случаев. Всего зарегистрировано 1553 случаев.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 1 июня обследовано 53 177 человек, 630 человек выздоровели, умерли 25, остаются под медицинским наблюдением 4001 человек, в том числе 128 в условиях обсерватора

Среди новых случаев 10 без клинических проявлений, 35 положительных тестов получены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 20 из них диагностирована пневмония (в том числе у двоих тяжелая форма).

Один подросток заразился по контакту в семье, 10 лиц старше 65 лет, двое из которых заразились по контакту, у остальных источник инфицирования не установлен.

Среди заболевших девять неработающих граждан: пять из них не имеют клинических проявлений и обследованы по собственному желанию. У четверых заболевание лабораторно подтверждено в ходе обследования при обращении за медицинской помощью.