Уфа, , 14:43 — REGNUM График поэтапного открытия детских оздоровительных лагерей разработали в Башкирии. Об этом 1 июня сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, этот график был разработан с учетом эпидемиологической обстановки в каждом муниципальном образовании республики.

Согласно графику, 8 июня планируется начать мероприятия в 28 детских санаторно-оздоровительных лагерях и санаториях. А с 15 июня планируется в них начать прием детей.

Подготовку остальных детских летних учреждений планируется начать с 22 июня. При этом прием детей в них планируют начать с 1 июля. Эти детские учреждения охватят порядка 200 тысяч несовершеннолетних.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, ранее предполагалось, что детские оздоровительные лагеря могут быть открыты к 13 июля. Но эпидемиологическая обстановка дает возможность их открыть раньше — 1 июля. Но это зависит опять же от ситуации с коронавирусом.