Абакан, , 14:41 — REGNUM С наступлением прохладной дождливой погоды в Хакасии стабилизировалась лесопожарная обстановка. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

В минувшие выходные (30−31 мая) в Хакасии потушили один лесной пожар на территории Саяногорского лесничества в Бейском районе на площади 90 га.

Как сообщало ИА REGNUM, всего к 1 июня в Хакасии ликвидировали 44 лесных пожара.

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