Майкоп, , 14:44 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против бывшего главного врача одной из районных больниц в Адыгее, обвиняемого в получении взяток. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения, сообщили ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, обвиняемый, занимая должность главврача, в 2018 — 2019 годы получал взятки от представителя предприятия, осуществлявшего оптовую торговлю медицинскими изделиями. Взамен фигурант дела создавал для этой компании преимущества перед остальными поставщиками при заключении договоров на поставку товаров для нужд больницы. В общей сложности обвиняемый получил более 80 тыс. рублей.

Дело вел отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Адыгее. Отмечается, что обвиняемому может грозить от трех до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.