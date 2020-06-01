Черкесск, , 14:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии организована проверка Генеральной прокуратуры по обращениям граждан о сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции и при лечении COVID-19 в республике. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице ведомства в Instagram.

«Организована и проводится проверка информации о многочисленных фактах заболевания коронавирусной инфекцией, невыплатах стимулирующих надбавок медицинским работникам, отсутствии лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты», — говорится в посте надзорного ведомства, опубликованном 31 мая.

В ходе проверки будет установлено, насколько своевременно и качественно принимаются меры по борьбе с коронавирусом в Карачаево-Черкесии. Проверят также, как выполняются постановления о выделении стимулирующих выплат медработникам, достаточно ли развернуто коек для лечения пациентов с COVID-19 в медучреждениях.

По итогам проверки будет дана оценка работы органов власти субъекта, в том числе местного минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поручение о проведении проверки в республике отдал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.