Тбилиси, , 14:42 — REGNUM Жесткие карантинные меры, которые ранее для профилактики эпидемии коронавируса были введены в Грузии, не стоит возвращать. Так 1 июня прокомментировал скачок числа выявленных в сутки заражений коронавирусом руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии врач-иммунолог Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"По сегодняшним данным, я не думаю, что нам нужно устанавливать такие же ограничения, какие у нас были. Теперь мы идем со слоганом — «Давайте научимся сосуществовать с коронавирусом», — Гамкрелидзе.

Он добавил, что скачки по количеству выявленных случаев заражения, подобные тому, который был накануне, допустимы, и система здравоохранения их контролирует.

Напомним, 31 мая в Грузии было выявлено 26 случаев заражения коронавирусом. Это был рекордный показатель за последний месяц.

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