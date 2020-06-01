Оренбург, 1 июня 2020, 14:36 — REGNUM Оренбургская область получит дотацию из резервного фонда правительства России, чтобы сбалансировать свой консолидированный бюджет, сообщает пресс-служба областного правительства.
Оренбуржье вошло в перечень 56 регионов, которым выделят финансовую поддержку на федеральном уровне. Области направят 1 579 522,5 тыс. рублей. Размер дотаций определен с учетом необходимости финансирования первоочередных бюджетных расходов.
Напомним, согласно распоряжению правительства РФ в 2020 году 56 регионов получат дотацию в общем объеме 100 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов бюджетов.
Читайте ранее в этом сюжете: Прикамье сбалансирует бюджет за счёт федеральной помощи в 5,4 млрд рублей