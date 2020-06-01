Белгород, , 14:41 — REGNUM Непогода обрушилась в первый день лета на посёлок Северный под Белгородом. Ураганный ветер сорвал крыши с нескольких многоквартирных домов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В социальных сетях пользователи делятся видеороликами и снимками стихии. В небе над посёлком Северный закрутился небольшой смерч. Повреждения получили крыши многих зданий, так, в жилом комплексе «Оникс» на каждом трёхэтажном многоквартирном доме разрушена часть кровли. Ураганный ветер снёс автобусную остановку, дорожные указатели, поломал деревья.

На западе Белгорода выпал крупный град.

Читайте развитие сюжета: В Белгороде подсчитывают ущерб от урагана