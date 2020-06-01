Москва, , 14:34 — REGNUM Школьные выпускные в 2020 году могут пройти в России в традиционном очном формате с праздником в актовом зале или у школьной площадки. Об этом 1 июня сообщили в Минпросвещения.

Отметим, что выпускные вечера состоятся 27 июня.

Ранее Минпросвещения планировало провести выпускной вечер в очном формате в тех российских регионах, которые вышли «на третий этап снятия ограничений», введённых из-за эпидемии коронавируса нового типа.

При этом всероссийский выпускной в университетах пока планируют провести в онлайн-режиме 4 июля.