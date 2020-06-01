Санкт-Петербург, , 14:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге отправлен под домашний арест известный музыкальный промоутер, основатель агентства Z-Concert, которого обвиняют в мошеннических действиях, связанных с организацией концертов популярных исполнителей. Об этом 1 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Основатель крупного концертного агентства Z-Concert 33-летний Александр Зингер вернулся в Санкт-Петербург из США, куда он уехал вместе с родителями в детском возрасте. Еще пять лет назад в одном из своих интервью СМИ мужчина рассказывал, что благодаря полученному в США образованию у него по-другому работает мышление. Вернувшись на родину, он понял, что в России «все всегда чего-то боятся, у всех цель максимально быстро получить отдачу», и что эта тактика поведения в бизнесе ему не подходит.

Однако весной 2020 года сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пришли к мужчине домой с обысками. По версии следствия, зимой 2018 года индивидуальный предприниматель Зингер ввел в заблуждение 52-летнего генерального директора частной компании и получил от него 43 млн рублей в качестве инвестиций в его концертную деятельность.

Деньги инвестор переводил на протяжении двух лет, пока не понял, что контрагент не выполняет свои обязательства. Потерпевший обратился в полицию, а там возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

1 июня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес в отношении Александра Зингера постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Выяснилось, что помимо 43 млн рублей музыкальный менеджер, по версии следствия, также обманул и руководство видового ресторана «Зима Лето» на Крестовском острове. Как полагает следствие, мужчина предложил за более чем 1 миллион рублей организовать до 20 мая выступление на корпоративном мероприятии рэпера Мот. Однако промоутер свои обязательства по договору якобы не выполнил, а денежные средства заказчику не вернул.

«Зингер не оспаривал свою причастность к преступлению, но просил суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, указав, что истребуемая следственным органов мера ему не подходит. Ему необходимо оказывать посильную помощь родителям, которые страдают хроническими заболеваниями, при этом он готов возместить ущерб потерпевшему», — отметили в пресс-службе суда.

Помимо этого, адвокат Зингера уточнил, что у следователей нет фактических доказательств вины его подзащитного, а предъявленные доказательства являются предположительными.

«Ранее в рамках иного уголовного дела, находящегося в производстве СУ УМВД России по Петроградскому району, Зингеру уже была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, при этом Зингер не допускал нарушения возложенных на него постановлением суда запретов», — пояснили в суде.

Александр Зингер отправлен под домашний арест до 25 июля 2020 года.