Челябинск, , 14:28 — REGNUM В Челябинске защитные маски можно купить по 26 рублей. Данные представлены на портале одной из аптечных сетей Урала.

Цены на маски в одной из аптечных сетей Урала.

Цитата с сайта chel.zhivika.ru

В такую сумму обойдётся нестерильная одноразовая маска. Медицинская одноразовая трёхслойная есть в продаже по 29 рублей. А две многоразовых гигиенических двухслойных можно купить за 130 рублей.

При этом оптом цены выходят выше. 50 медицинских масок продаются за 1700 рублей (34 каждая). а 100 — за 3717 (каждая по 37,17 рубля).

Добавим, ранее в государственных аптеках Челябинской области появились маски по 15 рублей за штуку, выпущенные непосредственно на территории региона. Ежемесячно планируется производить до 5 млн таких средств защиты. В первой половине мая в государственную аптечную сеть поступило 300 тысяч этих масок. По данным СМИ, эта партия уже раскуплена.

Также можно встретить маски в обычных магазинах. По словам очевидцев, одноразовые встречаются в продаже по цене около 20 рублей, также можно найти по 15.