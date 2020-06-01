Мурманск, 1 июня 2020, 14:27 — REGNUM В Мурманской области за сутки выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число зараженных выросло до 3264, из них 64% уже выздоровели. Об этом на оперативном заседании в правительстве Мурманской области сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам министра, из 568 госпитализированных 20% пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть — в тяжелом.
Глава региона Андрей Чибис отметил, что до сих пор далеко не все осознают опасность коронавирусной инфекции.