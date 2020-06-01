Мурманск, , 14:27 — REGNUM В Мурманской области за сутки выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число зараженных выросло до 3264, из них 64% уже выздоровели. Об этом на оперативном заседании в правительстве Мурманской области сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, из 568 госпитализированных 20% пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть — в тяжелом.

Глава региона Андрей Чибис отметил, что до сих пор далеко не все осознают опасность коронавирусной инфекции.

«Надо беречься и беречь других. Бессимптомных огромное количество. Прошу всех осознать: угроза никуда не ушла. То, что мы, слава богу, не скатились в тяжелый сценарий не означает, что надо расслабиться. Скорее наоборот. Это важно понимать. Тем, кто преодолел и кого спасли предстоит реабилитация не на один месяц, это не такая легкая история. К сожалению, мало кто это осознает», — заявил губернатор.