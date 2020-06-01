Москва, , 14:36 — REGNUM Руководители российских регионов должны лично разбираться со случаями, когда в больницах не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом заявил 1 июня премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Глава правительства поручил губернаторам оценить потребности в СИЗ и при необходимости направить заявку на них в Минпромторг. При этом руководство регионов, подчеркнул он, обязано лично разбираться в ситуации.

«Губернаторам — лично знать ситуацию в медучреждениях региона и разбираться с каждым случаем нехватки средств индивидуальной защиты в медучреждениях», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что правительством предусмотрены дотации на СИЗ из федерального бюджета.