Москва, , 14:25 — REGNUM При зачислении выплат на детей через Сбербанк часть клиентов получают СМС-сообщения о зачислении пенсии. Как заявили 1 июня в пресс-службе Сбербанка, ошибки в таком СМС нет, поскольку выплаты идут по линии Пенсионного фонда России.

Читайте также: Начались выплаты по 10 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет: как получить

«Для более корректного информирования населения Сбербанк дополнительно направляет клиентам информационное сообщение, в котором указано, что это зачисление пособия на детей», — пояснили в Сбербанке.

Напомним, что пособия начали получать те семьи, которые подали заявления до 22 мая. Как сообщало ИА REGNUM, подать заявление на единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет можно до 1 октября. Деньги перечисляют на расчетный счет заявителя.