Томск, , 14:24 — REGNUM На большей части территории Томской области 2 июня и ночью 3 июня ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, местами град. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер усилится до 15−18 м/с, при грозах прогнозируются шквалистые порывы 19−24 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня ночью и днём ожидаются ливни, грозы, град в Кузбассе.

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