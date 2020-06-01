Тегеран, , 14:27 — REGNUM Власти иранской провинции Хузестан запретили женский бокс. Об этом 1 июня сообщает агентство ISNA.

«Запрещается любая деятельность в женской части дисциплины, включая тренировки и теоретические занятия. Ни один тренер в провинции не имеет право обучать женщин боксу», — приводит агентство заявление федерации бокса Хузестана, без указания причин своего решения.

Напомним, Иран не редко подвергался критике за дискриминацию женщин в спортивных состязаниях.

Женщинам в стране запрещено посещать футбольные матчи. С 2016 года в стране женщинам запрещено ездить на велосипедах в публичных местах.