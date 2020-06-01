Тбилиси, , 14:23 — REGNUM Сегодня система здравоохранения Грузии подготовлена намного лучше, чем в начале пандемии, поэтому может эффективнее управлять рисками, заявила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге в администрации правительства 1 июня.

Она подчеркнула важность соучастия граждан в тех мерах, которые принимает правительство для открытия экономики, и призвала к соблюдению уже ставших привычными правил, в том числе к ношению масок.

«Мы с самого начала говорили нашим гражданам, что нам придется жить вместе с коронавирусом. Это означает, что правительство, со своей стороны, будет выполнять свои обязательства, госпитальный сектор и министерство здравоохранения будут готовы. Но если правительство и граждане не будут действовать совместно, эти риски значительно возрастут. И тогда нам придется вводить определенные ограничения», — предупредила министр.

По ее наблюдениям, граждане Грузии хорошо выполняют рекомендации, предъявляемые для пользования общественным транспортом. Тикарадзе надеется, что так же тщательно будут соблюдаться и правила во всех остальных учреждениях и заведениях, которые будут отныне поэтапно открываться.

Напомним, что с 1 июня в Грузии открываются все виды торговых объектов и возобновляют работу рестораны и кафе на открытых пространствах.