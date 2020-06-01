Бенин-Сити, , 14:26 — REGNUM Убийство 22-летней студентки Уваверы Омозувы в одной из церквей Нигерии вызвало массовое негодование жителей страны. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, в сети был запущен хэштег #JusticeForUwa (Справедливость для Увы) в ответ на просьбы членов семьи погибшей помочь вычислить преступников.

Увавера находилась в церкви недалеко от своего дома в городе Бенин-Сити, когда ее убили неизвестные, сообщила в интервью корреспондентам ВВС ее сестра Джудит Омозува. Она добавила, что ее сестру также изнасиловали.

Студентка, которая мечтала стать медсестрой, умерла в больнице в субботу, 30 мая, через три дня после нападения.

По словам членов семьи погибшей, они получили звонок от сотрудницы церкви вечером в среду, 27 мая. Увавера была доставлена в больницу после того, как охранник нашел ее. Юбка девушки была разорвана, а рубашка покрыта кровью, сказала Джудит Омозува.

Однако представитель полиции в южном штате Эдо, столицей которого является Бенин-Сити, сказал ВВС, что дело было квалифицировано как убийство, а не как изнасилование. Студентка скончалась после драки в церкви, добавил представитель пресс-службы полиции, не уточняя подробностей.

Увавера была только что зачислена в университет Бенин-Сити для изучения микробиологии. Она часто ходила почитать в церковь возле своего дома, так как там было тихо, добавила ее сестра.

По неподтвержденным данным местных СМИ, группа мужчин проникла в церковь, изнасиловав Уваверу и ударив ее огнетушителем.

Многие нигерийцы в Твиттере выразили обеспокоенность по поводу неспособности правительства решить проблему гендерного насилия и задали вопросы о том, правильно ли родители воспитывают мальчиков.