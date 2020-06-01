Москва, , 14:24 — REGNUM Каждые сутки российские предприятия производят около 9 млн защитных масок. Об этом заявил 1 июня премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, в первые недели эпидемии и в России, и во многих других странах ситуация с защитными средствами была напряжённой, так как они не производились в достаточном количестве. Однако многие организации были перепрофилированы на производство средств защиты, медицинского оборудования и тестов на коронавирус.

В настоящее время по данным Минпромторга в России выпускают почти 9 млн защитных масок, более 250 тыс. защитных костюмов и 380 тыс. литров антисептиков в сутки. На увеличение объёмов производства правительство выделило 33 млрд рублей, сказал Мишустин.