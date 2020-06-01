Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев. По информации местных СМИ, гражданин скончался в ходе спецоперации.
По данным портала «Е1», в строительном магазине заявили о похищении четырёх рулонов обоев. Был вызван наряд полицейских, грабитель же сбежал и заперся в квартире.
Полиция попыталась задержать грабителя, но он брызнул в лицо полицейскому газом. На место вызвали СОБР. Спецотряд в ходе штурма выломал дверь, а грабитель набросился на росгвардейцев с ножом и автоматом. В итоге мужчина был убит.
В полиции пообещали прокомментировать данный инцидент позже.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Екатеринбурге провели контртеррористическую операцию. Были уничтожены трое террористов.
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