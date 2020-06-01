Совещание у Путина по поддержке легкой промышленности пройдет 3 июня
Совещание у президента по мерам поддержки легкой промышленности РФ пройдет 3 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе онлайн-встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия больше не будет закупать маски у Китая.
Главам регионов России поручено лично оценить запасы защитных средств
Руководители российских регионов должны лично разбираться со случаями, когда в больницах не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом заявил 1 июня премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Губернаторам — лично знать ситуацию в медучреждениях региона и разбираться с каждым случаем нехватки средств индивидуальной защиты в медучреждениях», — сказал Мишустин.
Цены на маски в одной из аптечных сетей Урала.
Цитата с сайта chel.zhivika.ru
Оптом дороже: почём маски в Челябинской области
В Челябинске защитные маски можно купить по 26 рублей. Данные представлены на портале одной из аптечных сетей Урала.
Мишустин заявил о суточном выпуске в России 9 млн масок
Каждые сутки российские предприятия производят около 9 млн защитных масок, более 250 тыс. защитных костюмов и 380 тыс. литров антисептиков. Об этом заявил 1 июня премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.